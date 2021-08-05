В Буркина-Фасо боевики убили 30 человек

Крупное вооруженное столкновение произошло на севере Буркина-Фасо, в результате погибли 19 человек, включая 15 военнослужащих, одновременно ликвидировано более десятка боевиков.

Крупное вооруженное столкновение произошло на севере Буркина-Фасо, в результате погибли 19 человек, включая 15 военнослужащих, одновременно ликвидировано более десятка боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Минобороны африканской страны.

"Армейское подразделение, которому оказывало поддержку группа ополченцев, было атаковано во второй половине дня 4 августа в районе поселка Токабангоу, - цитирует заявление военного ведомства новостной портал Burkina 24. - В ходе боя погибли 15 солдат и четыре ополченца. У противника убиты более десятка боевиков".

Подразделение направлялось на помощь жителям Токабангоу, который подвергся несколькими часами ранее атаке боевиков. Они убили 11 жителей Токабангоу и двух близлежащих деревень, начались грабежи. При подходе армейских сил, боевики вступили в бой с армейским подразделением и ополченцами.

Минобороны Буркина-Фасо подчеркнуло, что в настоящее время район, где произошло боестолкновение, находится под полным контролем правительственных сил. Идет операция по поиску отступивших боевиков, используется авиация.