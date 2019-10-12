​В Буркина-Фасо 29 человек погибли при атаке боевиков на мечеть

Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 29 человек, двое пострадали.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили источники в службе безопасности.

Сообщается, что атака произошла в мечети. Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек.

"Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси, в результате чего погибли более 20 человек... Тринадцать человек погибли в ходе атаки, остальные - спустя несколько часов от полученных ранений, несколько раненых находятся в критическом состоянии", - приводит агентство слова источника.

В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки - "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман".