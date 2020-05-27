​В Британии за сутки скончались 412 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались 412 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Общее число скончавшихся в стране достигло 37 460.

Также сообщается, что за сутки выявлено 2 013 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 267 240.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах за сутки выявили 190 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.