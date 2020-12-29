В Британии установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 51,3 тыс, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 51,3 тыс, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения, что было предыдущим антирекордом. С 19 декабря этот показатель не опускался ниже 30 тыс. случаев в сутки. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 23 процента по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В Службе общественного здравоохранения Англии заявляют о крайней обеспокоенности "беспрецедентно высоким" уровнем заболеваемости.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 414 (по сравнению с 357 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,4 млн.

Отмечаемый в стране рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным.