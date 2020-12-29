О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Британии установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 51,3 тыс, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
Другие страны
29 декабря 2020 г. 22:33
В Британии установлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 51,3 тыс, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения, что было предыдущим антирекордом. С 19 декабря этот показатель не опускался ниже 30 тыс. случаев в сутки. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 23 процента по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В Службе общественного здравоохранения Англии заявляют о крайней обеспокоенности "беспрецедентно высоким" уровнем заболеваемости.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 414 (по сравнению с 357 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,4 млн.

Отмечаемый в стране рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года
28 декабря 2020 г. 12:36
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi