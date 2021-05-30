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В Бразилии прошли митинги против правительства

В Бразилии прошли митинги против правительства Митинги против правительства президента Бразилии Жаира Болсонару и его политики на фоне пандемии коронавируса прошли почти по всей стране
Другие страны
30 мая 2021 г. 10:54
В Бразилии прошли митинги против правительства

Митинги против правительства президента Бразилии Жаира Болсонару и его политики на фоне пандемии коронавируса прошли почти по всей стране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на новостной портал G1.

"По меньшей мере в 24 штатах и Федеральном округе в субботу (29 мая) прошли демонстрации против правительства Болсонару. В течение дня группы людей собирались на марши и выдвигали многочисленные требования", - отмечает СМИ.

В частности, протестующие призывали к закупке вакцин против COVID-19, к оказанию экстренной помощи населению, к соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Были слышны и призывы к импичменту президента.

В целом манифестации носили мирный характер. Однако в городе Ресифи (столице северо-восточного штата Пернамбуку) военная полиция разогнала протестующих, применив резиновые пули и слезоточивый газ.

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