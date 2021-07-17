​​​​​​​В Бразилии при падении опоры ЛЭП погибли 7 человек

По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пострадали в результате падения опоры строящейся линии электропередач в штате Пара на севере Бразилии.

По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пострадали в результате падения опоры строящейся линии электропередач в штате Пара на севере Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1 со ссылкой на муниципальный департамент здравоохранения.

По его данным, инцидент произошел днем. Шестеро скончались на месте аварии, еще один человек умер в больнице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о состоянии их здоровья не приводится.

Отмечается, что на момент обрушения на месте происшествия находились не менее 26 человек. Спасатели занимаются поиском пострадавших.