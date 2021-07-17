​​​​​​​В Бразилии при падении опоры ЛЭП погибли 7 человек

По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пострадали в результате падения опоры строящейся линии электропередач в штате Пара на севере Бразилии.
Как передает Report, об этом сообщил портал
По его данным, инцидент произошел днем. Шестеро скончались на месте аварии, еще один человек умер в больнице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о состоянии их здоровья не приводится.
Отмечается, что на момент обрушения на месте происшествия находились не менее 26 человек. Спасатели занимаются поиском пострадавших.