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В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро Гигантскую статую Будды открыли в субботу в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту.
Другие страны
29 августа 2021 г. 09:40
В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

Гигантскую статую Будды открыли в субботу в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

Согласно телеканалу, это самое большое изваяние Будды в Бразилии.

Возведение монумента завершилось еще в октябре 2020 года, а в декабре того же года было проведено его освящение по буддийскому обряду - ритуал "открытия глаз". В апреле текущего года должно было состояться открытие 350-тонной статуи из железобетона, однако этим планам помешала пандемия коронавируса.

Вместе с тем еще до открытия статуя стала привлекать немало народу. Как уточнили в монастыре, посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают порядка 4 тыс человек, сообщает Globo. Сделать это можно бесплатно и в любое время.

Высота монумента составляет 35 м, что на 5 м выше, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, которая, хоть и является визитной карточкой страны, уступает габаритами другим бразильским изваяниям. Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится еще одна 35-метровая статуя Христа-Заступника.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada nəhəng Budda heykəli ucaldılıb

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