​В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

В Бразилии погибли тридцать человек в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал G1.

"Управление гражданской обороны штата Минас-Жейрас сообщило о гибели 30 человек в результате ливней", - пишет портал.

По данным ведомства, еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.

Начавшиеся ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.