В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова

По меньшей мере семь человек погибли и 175 пострадали в результате мощных ливней, обрушившихся на северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.

По меньшей мере семь человек погибли и 175 пострадали в результате мощных ливней, обрушившихся на северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.

Как передает Report, об этом сообщает портал UOL со ссылкой на спасательные службы.

По его информации, на границе этих штатов с середины недели бушует внетропический циклон, в результате чего уровень выпавших в регионе осадков достиг отметки 450 мм. В 25 муниципалитетах штата Баия объявлено чрезвычайное положение, в отдельных из них наводнения стали самыми разрушительными за 35 лет. Стихией уничтожены несколько мостов, две речные плотины, перекрыто движение по трем трассам.

По данным спасателей, около 5,7 тыс. человек остались без крова, еще 6,7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от стихии затронул свыше 85 тыс. жителей региона.