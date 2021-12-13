О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова

В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова По меньшей мере семь человек погибли и 175 пострадали в результате мощных ливней, обрушившихся на северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 00:25
В Бразилии из-за ливней погибли 7 человек, тысячи людей остались без крова

По меньшей мере семь человек погибли и 175 пострадали в результате мощных ливней, обрушившихся на северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.

Как передает Report, об этом сообщает портал UOL со ссылкой на спасательные службы.

По его информации, на границе этих штатов с середины недели бушует внетропический циклон, в результате чего уровень выпавших в регионе осадков достиг отметки 450 мм. В 25 муниципалитетах штата Баия объявлено чрезвычайное положение, в отдельных из них наводнения стали самыми разрушительными за 35 лет. Стихией уничтожены несколько мостов, две речные плотины, перекрыто движение по трем трассам.

По данным спасателей, около 5,7 тыс. человек остались без крова, еще 6,7 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб от стихии затронул свыше 85 тыс. жителей региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyada yağışlar zamanı 7 nəfər ölüb, yüzlərlə insan xəsarət alıb

Другие новости из категории

Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран
Нигерия запретит доступ на свою территорию гражданам четырех стран
12 декабря 2021 г. 22:23
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах
12 декабря 2021 г. 21:29
США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО
12 декабря 2021 г. 21:13
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса менее опасный, чем дельта
ВОЗ: "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасный, чем "дельта"
12 декабря 2021 г. 20:52
Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый
Нападение на отделение полиции в Эквадоре, есть погибший и раненый
12 декабря 2021 г. 18:33
Папа Римский: Напряженность вокруг Украины должна быть разрешена мирным путем
Папа Римский: Напряженность вокруг Украины должна быть разрешена мирным путем
12 декабря 2021 г. 18:23
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
12 декабря 2021 г. 17:50
Талибы запретили операции по купле-продаже долларов в Афганистане
Талибы запретили операции по купле-продаже долларов в Афганистане
12 декабря 2021 г. 16:57
Около 50 человек остались без жилья после взрыва в доме на юге Италии
ВидеоОколо 50 человек остались без жилья после взрыва в доме на юге Италии
12 декабря 2021 г. 16:36
Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции
Участники референдума в Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции
12 декабря 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi