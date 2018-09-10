В Бразилии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 105 заключенных совершили в понедельник побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал TN24.
По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.
Сейчас пойманы 55 заключенных, сбежавших из тюрьмы. Поиски остальных продолжаются. Власти начали расследование обстоятельств массового побега.
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