В Бразилии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 105 заключенных совершили в понедельник побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал TN24.

По данным местных властей, для организации побега группа вооруженных людей взорвала ворота тюрьмы и обстреляла охрану. Один охранник получил ранение, его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас пойманы 55 заключенных, сбежавших из тюрьмы. Поиски остальных продолжаются. Власти начали расследование обстоятельств массового побега.