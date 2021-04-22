В Боливии сообщили о выявлении британского штамма коронавируса

Заражения британским штаммом коронавируса зарегистрированы по меньшей мере в двух департаментах Боливии.

Заражения британским штаммом коронавируса зарегистрированы по меньшей мере в двух департаментах Боливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду Минздрав республики.

"По проанализированным результатам анализов четко установлено, что британский вариант (коронавируса) распространяется в Боливии", - говорится в заявлении ведомства. В каких именно частях страны зафиксированы заражения, не сообщается.

Напомним, что британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Впервые об этом сообщили общественности 19 декабря прошлого года на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно данным ВОЗ, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран.