В Болгарии ввели зеленый сертификат для входа в парламент

Депутаты Народного собрания Болгарии ввели обязательный зеленый сертификат для входа в здание парламента, в том числе для самих депутатов.

Депутаты Народного собрания Болгарии ввели обязательный зеленый сертификат для входа в здание парламента, в том числе для самих депутатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято большинством голосов, обсуждение предложения продолжалось около пяти часов.

Депутаты, которые не имеют зеленого сертификата (не прошли полный курс вакцинации или не переболели коронавирусом), должны будут проходить обязательное тестирование на коронавирус за свой счет. Представители администрации, сотрудники парламентских групп и журналисты будут проходить тестирование за счет бюджета парламента.

Требование о наличии зеленого сертификата для входа в болгарский парламент начнет действовать с 24 января.