В Болгарии птичьим гриппом заразились более 430 тысяч птиц

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Власти Болгарии зарегистрировали 63 очага птичьего гриппа по всей стране, заражены более 430 тысяч птиц, большинство из которых были усыплены.

Как передает Report, об этом сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия страны Десислава Танева.

Агентство Novinite передает, что больше всего случаев заражения птицы было зафиксировано в районе города Пловдив. Основная часть зараженной птицы – утки, в последнее время болгарские фермеры разводят ее чаще из-за увеличения экспорта фуа-гра.

По словам Таневой, главная причина вспышки заражения – несоблюдение гигиенических норм на фермах по разведению птицы. Власти страны выделили около 1 миллиона левов (около 540 тысяч долларов) на решение этой проблемы, однако отмечается, что эта сумма вырастет в пять раз.

По мнению экспертов, из-за эпидемии цены на яйца возрастут минимум на 10%.