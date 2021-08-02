В Берлине на акции протеста задержали около 600 человек

Порядка 5 тыс. человек вышли на несанкционированные акции по всему Берлину, из них около 600 задержали полицейские.
Как передает Report со ссылкой на
В некоторых районах, в первую очередь на западе города, группы протестующих провоцировали стычки с полицией, пытаясь прорвать оцепление. В целом полиции удалось держать ситуацию под контролем, наготове стояли водометы, которые в итоге задействовать не пришлось. Однако в ряде случаев стражи порядка применили перцовый газ.
"Мы не позволим людям собираться на запрещенные акции", - сообщили в берлинской полиции.