В Берлине на акции протеста задержали около 600 человек

Порядка 5 тыс. человек вышли на несанкционированные акции по всему Берлину, из них около 600 задержали полицейские.

Порядка 5 тыс. человек вышли на несанкционированные акции по всему Берлину, из них около 600 задержали полицейские.

Как передает Report со ссылкой на Bild , всего в Берлине было устроено 13 демонстраций ковид-диссидентов в разных районах города. Сдерживать их было направлено 2,2 тыс. полицейских.

В некоторых районах, в первую очередь на западе города, группы протестующих провоцировали стычки с полицией, пытаясь прорвать оцепление. В целом полиции удалось держать ситуацию под контролем, наготове стояли водометы, которые в итоге задействовать не пришлось. Однако в ряде случаев стражи порядка применили перцовый газ.

"Мы не позволим людям собираться на запрещенные акции", - сообщили в берлинской полиции.