В Белом доме началась встреча Трампа и аш-Шараа

В Белом доме началась встреча между президентом США Дональдом Трампом и его сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Сирийский лидер прибыл в Вашингтон 9 ноября.

О том, что аш-Шараа ожидают с визитом в США, впервые сообщил 1 ноября спецпосланник Трампа по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Ранее сирийский лидер уже посещал США. Визит состоялся в сентябре этого года в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.