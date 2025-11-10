В Белом доме началась встреча Трампа и аш-Шараа
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 20:52
В Белом доме началась встреча между президентом США Дональдом Трампом и его сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Сирийский лидер прибыл в Вашингтон 9 ноября.
О том, что аш-Шараа ожидают с визитом в США, впервые сообщил 1 ноября спецпосланник Трампа по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне. По его словам, Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Ранее сирийский лидер уже посещал США. Визит состоялся в сентябре этого года в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
