Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 17:02
    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи временно закрыло 377 школ в четырех провинциях на границе с Таиландом из-за обострения пограничного конфликта между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщило Камбоджийское агентство печати.

    Согласно информации, эта мера призвана обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений. По данным агентства, закрытие школ затронуло более 78 тыс. школьников, еще около 3,2 тыс. учителей прекратили работу.

    Напомним, что отношения между Камбоджией и Таиландом вновь обострились 8 декабря. По последним данным, в ходе столкновений на границе погиб один таиландский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

    Камбоджа Таиланд закрытие школ конфликт
    Kamboca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə 377 məktəbi bağlayıb
    377 schools in Cambodia closed due to border conflict with Thailand
    Elvis

    Последние новости

    17:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию

    Внешняя политика
    17:56

    Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив выбирает страховщика

    Финансы
    17:56

    Фонд аграрного страхования выбрал аудитора

    Финансы
    17:38
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие турпродуктов с ОАЭ и Саудовской Аравией

    Туризм
    17:36

    Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро

    Другие страны
    17:36

    Замминистра: Необходимо создать дата-центры для ИИ

    ИКТ
    17:33

    Кабмин утвердил новые нормы численности кадровых подразделений в госорганах

    Бизнес
    17:33

    Утверждены критерии расчета и предельные размеры ставки вознаграждения специального исполнителя

    Внутренняя политика
    17:25

    Кабмин утвердил правила выдачи карантинного сертификата на растения в Азербайджане

    АПК
    Лента новостей