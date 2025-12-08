В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи временно закрыло 377 школ в четырех провинциях на границе с Таиландом из-за обострения пограничного конфликта между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщило Камбоджийское агентство печати.

Согласно информации, эта мера призвана обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений. По данным агентства, закрытие школ затронуло более 78 тыс. школьников, еще около 3,2 тыс. учителей прекратили работу.

Напомним, что отношения между Камбоджией и Таиландом вновь обострились 8 декабря. По последним данным, в ходе столкновений на границе погиб один таиландский военнослужащий, еще четверо получили ранения.