В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 17:02
Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи временно закрыло 377 школ в четырех провинциях на границе с Таиландом из-за обострения пограничного конфликта между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщило Камбоджийское агентство печати.
Согласно информации, эта мера призвана обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений. По данным агентства, закрытие школ затронуло более 78 тыс. школьников, еще около 3,2 тыс. учителей прекратили работу.
Напомним, что отношения между Камбоджией и Таиландом вновь обострились 8 декабря. По последним данным, в ходе столкновений на границе погиб один таиландский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
