İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Kamboca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə 377 məktəbi bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 17:41
    Kamboca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə 377 məktəbi bağlayıb

    Kambocanın Təhsil, Gənclər və İdman Nazirliyi iki ölkə arasında sərhədboyunca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə dörd əyalətdə 377 məktəbi müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kamboca Mətbuat Agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu tədbir uşaqların və təhsil müəssisələrinin əməkdaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi daşıyır.

    Xatırladaq ki, Kamboca və Tailand arasında münasibətlər dekabrın 8-də yenidən gərginləşib. Son məlumatlara görə, sərhəddəki toqquşmalar zamanı bir Tailand hərbçisi ölüb, daha dördü yaralanıb.

    Kamboca Tailand sərhəd münaqişə
    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Son xəbərlər

    17:45

    Kənd təsərrüfatındakı problemləri aradan qaldıracaq 16-dan artıq modul hazırlanacaq

    ASK
    17:45

    Fon der Lyayen, Rütte və Zelenski bu gün Ukraynaya maliyyə dəstəyini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    17:41

    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun oyunlarının proqramında dəyişiklik edilib

    Komanda
    17:41

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:41

    Kamboca münaqişənin kəskinləşməsi səbəbindən Tailandla sərhəddə 377 məktəbi bağlayıb

    Digər ölkələr
    17:40

    Aqrar Sığorta Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    17:32

    Mahir Məmmədov: "Vüqar Həşimov Memorialı dünya şahmatına böyük töhfədir"

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan İraqa arpa satışını 75 dəfə artırıb

    Biznes
    17:28

    Vüqar Kərimov: "Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsində rəqəmsal texnoloji həllər aktiv istifadə olunur"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti