    Эльнур Солтанов: SOCAR создает централизованную систему обеспечения безопасности

    Энергетика
    • 08 декабря, 2025
    • 16:45
    Эльнур Солтанов: SOCAR создает централизованную систему обеспечения безопасности

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в целях кибербезопасности создает централизованную систему обеспечения безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на научно-практической конференции парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на тему "Перспективы применения искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

    По его словам, в Азербайджане предпринимаются определенные шаги в направлении цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в хозяйствующие субъекты:

    "ОАО "Азеристиликтеджхизат" имеет планы по цифровизации, и в настоящее время высокопоставленные представители компании и Министерства энергетики находятся в командировке в Европе. Особо хотелось бы отметить работу, проделанную в рамках проекта Digital Lighthouse на заводе SOCAR Carbamide".

    Он отметил, что цифровизация, наряду с ростом производительности, также подразумевает уязвимость к кибератакам: "То есть на фоне этой эффективности мы также сталкиваемся с проблемой подверженности кибератакам, и в этом направлении в SOCAR также создается централизованная система обеспечения безопасности".

    Солтанов также рассказал о создании единой информационной системы коммунального обслуживания в ОАО "Азеришыг" с точки зрения хозяйствующих субъектов:

    "Первоначальный проект готов, а целевую модель планируется внедрить в 2029 году", -добавил он.

    По его словам, еще одним вопросом является цифровизация рабочих процессов внутри "Азеришыг" и визуализация некоторых других его рабочих процессов, что можно выделить как этап особой цифровизации.

    "143 объекта "Азерэнержи" уже подключены к цифровой системе SCADA. Из них 24 – электростанции, 36 – малые гидроэлектростанции, одна – солнечная электростанция, остальные – подстанции напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ. При этом примерно в 40 системах создана микро-SCADA, подключенная к основной системе – макро-SCADA, в результате чего за последние пять лет протяженность оптоволоконного кабеля увеличилась с 850 км до 5000 км".

    кибербезопасность цифровизация Эльнур Солтанов ОАО "Азеришыг" SOCAR искусственный интеллект SCADA
    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"
    SOCAR develops centralized cybersecurity operations system
