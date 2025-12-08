В Азербайджане упразднены три научно-производственные структуры

В Азербайджане ликвидированы три научно-производственных объединения, входивших в структуру Министерства науки и образования.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Речь идет о ликвидации объединений "Nafta", "Aşqar" и "Kompozit". Согласно постановлению, Министерство науки и образования должно предпринять все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства и представить результаты проделанной работы в Кабинет министров.