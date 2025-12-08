Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 20:31
    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым владеет, то есть, русский, а также адвокат для защиты за счет государства.

    Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    Затем были заслушаны показания потерпевших.

    В своих показаниях потерпевший Нуран Гасымов сообщил, что получил ранение в ногу в результате нападения противника в Лачыне. Отвечая на вопросы гособвинителя Вусала Абдуллаева, он сообщил, что помимо него в ходе инцидента пострадали и другие люди.

    Новость дополняется...

    суд над армянами Рубен Варданян показания потерпевших Бакинский военный суд
