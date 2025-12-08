Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с Киевом

Контакты России и США продолжаются, однако на данный момент Москва не получила никаких итогов переговоров Вашингтона с Киевом.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Контакты осуществляются. Каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде", - сказал он.