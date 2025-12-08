Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с Киевом
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 19:39
Контакты России и США продолжаются, однако на данный момент Москва не получила никаких итогов переговоров Вашингтона с Киевом.
Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты осуществляются. Каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде", - сказал он.
Последние новости
20:17
Эрдоган: Мы мобилизуем все возможности дипломатии для обеспечения мира в УкраинеВ регионе
19:57
Штраф платформы Х усилил напряженность между ЕС и СШАДругие страны
19:49
Турция и Венгрия обсуждают реализацию совместных проектов в оборонной сфереДругие страны
19:48
Пашинян назначил нового советникаВ регионе
19:45
Фото
Азербайджан и Иран обсудили углубление межпарламентского сотрудничестваВнешняя политика
19:39
Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с КиевомДругие страны
19:33
Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессыВнешняя политика
19:29
ХАМАС и МККК не смогли найти тело последнего израильского заложникаДругие страны
19:27