İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 19:58
    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır
    Dmitri Peskov

    Rusiya ilə ABŞ arasında təmaslar davam etdirilsə də, Vaşinqton-Kiyev danışıqlarının nəticələri barədə Moskva hələ məlumatsızdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Kiyevdən konkret bəyanatlar eşitməmişik. Nəticələr barədə məlumat yoxdur. Amma gəlin unutmayaq ki, Floridadakı danışıqlar yeni tamamlanıb", - deyə Peskov qeyd edib.

    Dmitri Peskov Kreml Rusiya Ukrayna ABŞ danışıqlar
    Песков: Москве пока не сообщили о результатах переговоров Вашингтона с Киевом

    Son xəbərlər

    20:14

    Türkiyə və Macarıstan müdafiə sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan yeni müşavir təyin edib

    Region
    19:59

    "Qəbələ" - "Turan Tovuz" oyununun davamı sabah keçirilməyəcək

    Futbol
    19:58

    Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır

    Digər ölkələr
    19:54

    Ərdoğan: Ukraynada sülhün təmin olunması üçün diplomatiyanın bütün imkanlarını səfərbər edirik

    Region
    19:45

    HƏMAS və BQXK Qəzza şəhərində ölən son israilli girovun meyitini axtarır

    Digər ölkələr
    19:37

    Avropa liderləri Londonda jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyublar

    Dünya
    19:33
    Foto

    Şabranda sürüşmə təhlükəsi artıb, evlər dağıla bilər

    Ekologiya
    19:27

    Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti