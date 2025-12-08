Peskov: ABŞ-Ukrayna danışıqlarının nəticələri barədə Kreml məlumatsızdır
Digər ölkələr
- 08 dekabr, 2025
- 19:58
Rusiya ilə ABŞ arasında təmaslar davam etdirilsə də, Vaşinqton-Kiyev danışıqlarının nəticələri barədə Moskva hələ məlumatsızdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Kiyevdən konkret bəyanatlar eşitməmişik. Nəticələr barədə məlumat yoxdur. Amma gəlin unutmayaq ki, Floridadakı danışıqlar yeni tamamlanıb", - deyə Peskov qeyd edib.
