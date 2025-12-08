Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

    Достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности о мирном урегулировании и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создают новые возможности для всего региона.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на мероприятии, организованном Американской торговой палатой в Армении.

    "Мы рады констатировать, что процесс мирного урегулирования проходит при поддержке страны с крупнейшей экономикой мира США. Совместно мы реализуем масштабные проекты, в частности инициативу TRIPP, которая позволяет нам говорить о совершенно новых горизонтах и возможностях в экономическом плане", - отметил он.

    Армения Азербайджан Геворг Папоян мирное соглашение TRIPP
    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır
    Papoyan: Yerevan-Baku normalization creates new opportunities for entire region
