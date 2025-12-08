Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

Достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности о мирном урегулировании и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном создают новые возможности для всего региона.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на мероприятии, организованном Американской торговой палатой в Армении.

"Мы рады констатировать, что процесс мирного урегулирования проходит при поддержке страны с крупнейшей экономикой мира США. Совместно мы реализуем масштабные проекты, в частности инициативу TRIPP, которая позволяет нам говорить о совершенно новых горизонтах и возможностях в экономическом плане", - отметил он.