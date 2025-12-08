İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 20:28
    Papoyan: İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması bütün region üçün yeni imkanlar yaradır

    Avqustun 8-də Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün təmin olunması və kommunikasiyaların açılması ilə bağlı əldə olunan razılaşmalar bütün region üçün yeni imkanlar yaradır.

    "Report" erməni KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan Amerika Ticarət Palatasının Ermənistanda təşkil etdiyi tədbirdə bildirib.

    "Biz məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, sülh prosesinin həyata keçirilməsi dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik ABŞ-ın dəstəyi ilə baş verir. Birlikdə həyata keçirdiyimiz genişmiqyaslı layihələr, xüsusilə TRIPP təşəbbüsü bizim üçün iqtisadi baxımdan tamamilə yeni imkanlar açır", – deyə o vurğulayıb.

    Папоян: Нормализация между Ереваном и Баку создает новые возможности для всего региона

