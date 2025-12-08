Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    08 декабря, 2025
    Штраф платформы Х усилил напряженность между ЕС и США

    Соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, должна оплатить штраф, который Европейская комиссия наложила на компанию на прошлой неделе в виду нарушения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Тома Ренье заявил в Брюсселе, что Европейская комиссия обеспечит выплату штрафа в размере 120 млн евро.

    Технологические компании и представители правительства США и прежде на самом высоком уровне заявляли, что правила ЕС в этой сфере ни что иное, как цензура и запрет на свободу слова. После решения о штрафе эти обвинения посыпались с еще большей силой.

    "X придется заплатить этот штраф. 120 миллионов евро должны быть выплачены. Мы позаботимся о том, чтобы получить эти деньги", - заявил Ренье, правда без уточнения как именно это будет сделано.

    Как и любое другое решение, данное можно оспорить в суде, что скорее всего и будет сделано.

    Между тем, Х ответил ЕС не только гневными постами Маска на платформе. Был заблокирован рекламный аккаунт ЕС. Однако Евросоюз продолжает пользоваться соцсетью.

    Решение о штрафе в отношении Х пришло в не очень удачное время для торговых переговоров между сторонами, где остаются нерешенные вопросы. В Вашингтон отправилась группа экспертов ЕК на трехдневные обсуждения с целью смягчения напряженности в связи с регуляторными барьерами и по вопросу экспорта стали.

