Штраф платформы Х усилил напряженность между ЕС и США

Соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, должна оплатить штраф, который Европейская комиссия наложила на компанию на прошлой неделе в виду нарушения Закона о цифровых услугах (DSA).

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Тома Ренье заявил в Брюсселе, что Европейская комиссия обеспечит выплату штрафа в размере 120 млн евро.

Технологические компании и представители правительства США и прежде на самом высоком уровне заявляли, что правила ЕС в этой сфере ни что иное, как цензура и запрет на свободу слова. После решения о штрафе эти обвинения посыпались с еще большей силой.

"X придется заплатить этот штраф. 120 миллионов евро должны быть выплачены. Мы позаботимся о том, чтобы получить эти деньги", - заявил Ренье, правда без уточнения как именно это будет сделано.

Как и любое другое решение, данное можно оспорить в суде, что скорее всего и будет сделано.

Между тем, Х ответил ЕС не только гневными постами Маска на платформе. Был заблокирован рекламный аккаунт ЕС. Однако Евросоюз продолжает пользоваться соцсетью.

Решение о штрафе в отношении Х пришло в не очень удачное время для торговых переговоров между сторонами, где остаются нерешенные вопросы. В Вашингтон отправилась группа экспертов ЕК на трехдневные обсуждения с целью смягчения напряженности в связи с регуляторными барьерами и по вопросу экспорта стали.