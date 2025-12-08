Пашинян назначил нового советника
В регионе
- 08 декабря, 2025
- 19:48
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Анжелы Кждрян своим советником на общественных началах.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
"Руководствуясь частью 10 статьи 8 Закона "О государственной службе", назначить Анжелу Кждрян советником премьер-министра на общественных началах", - указано в документе.
