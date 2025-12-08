Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Пашинян назначил нового советника

    Пашинян назначил нового советника

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 19:48
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Анжелы Кждрян своим советником на общественных началах.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "Руководствуясь частью 10 статьи 8 Закона "О государственной службе", назначить Анжелу Кждрян советником премьер-министра на общественных началах", - указано в документе.

    Армения Никол Пашинян советник
    Paşinyan yeni müşavir təyin edib
    Elvis

