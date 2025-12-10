Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 05:57
    СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек

    Восемь человек погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом здании в городе Шаньтоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    По его информации, пожар начался 9 декабря в 21:20 по местному времени, его потушили около 22:00. Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

    Причины происшествия выясняются.

    Китай пожар погибшие
    Elvis

    Последние новости

    05:57

    СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек

    Другие страны
    05:26

    В ООН назвали количество новых беженцев в восточных районах ДР Конго

    Другие страны
    04:49

    Американские истребители пролетели вблизи воздушного пространства Венесуэлы

    Другие страны
    04:18

    AFP: В Судане разбился военный самолет Ил-76

    Другие страны
    03:55

    Илон Маск призвал расформировать Еврокомиссию и заменить ее выборным органом

    Другие страны
    03:21

    Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войны

    Другие страны
    02:56

    В США неизвестный устроил стрельбу в университете

    Другие страны
    02:13

    Фонд Гейдара Алиева и фонд имени Бердымухамедова заключили Меморандум о взаимопонимании

    Социальная защита
    02:13

    Состоялись матчи VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    Лента новостей