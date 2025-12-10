СМИ: На юге КНР при пожаре погибли восемь человек
- 10 декабря, 2025
- 05:57
Восемь человек погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом здании в городе Шаньтоу (провинция Гуандун) на юге Китая.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
По его информации, пожар начался 9 декабря в 21:20 по местному времени, его потушили около 22:00. Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Причины происшествия выясняются.
