Президент США: Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу

Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

По его словам, европейские государства сталкиваются с серьёзными проблемами из-за выбранного ими курса.

"С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: нужно быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - отметил Трамп.