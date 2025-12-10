Президент США: Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Миграционная и энергетическая политика может уничтожить Европу.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

    По его словам, европейские государства сталкиваются с серьёзными проблемами из-за выбранного ими курса.

    "С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: нужно быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу", - отметил Трамп.

