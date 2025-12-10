Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Происшествия
    • 10 декабря, 2025
    • 10:01
    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Находившийся в международном розыске гражданин Украины задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Отмечается, что 10 декабря была осуществлена экстрадиция в Азербайджан мужчины, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

    Обвиняемый в умышленном убийстве из корыстных побуждений или заказном убийстве (статья 120.2.5 УК Азербайджанской Республики) гражданин Украины Самик Бабаев был обнаружен на территории Германии и задержан.

    Он был доставлен в страну сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы министерства и помещен в Бакинский следственный изолятор.

    экстрадиция Германия Азербайджан умышленное убийство
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyada tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib
    Elvis

    Последние новости

    10:08

    АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:04

    В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

    Происшествия
    10:01

    Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

    Происшествия
    09:58

    Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

    Другие страны
    09:57

    В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб

    Происшествия
    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:55

    "Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в Нахчыване

    Энергетика
    09:44
    Фото

    Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализа

    Здоровье
    09:42

    Цена на нефть марки Brent подорожала до $61,99 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей