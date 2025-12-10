Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан
Происшествия
- 10 декабря, 2025
- 10:01
Находившийся в международном розыске гражданин Украины задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.
Отмечается, что 10 декабря была осуществлена экстрадиция в Азербайджан мужчины, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.
Обвиняемый в умышленном убийстве из корыстных побуждений или заказном убийстве (статья 120.2.5 УК Азербайджанской Республики) гражданин Украины Самик Бабаев был обнаружен на территории Германии и задержан.
Он был доставлен в страну сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы министерства и помещен в Бакинский следственный изолятор.
Последние новости
10:08
АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:04
В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителейПроисшествия
10:01
Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в АзербайджанПроисшествия
09:58
Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29Другие страны
09:57
В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погибПроисшествия
09:56
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:55
"Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в НахчыванеЭнергетика
09:44
Фото
Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализаЗдоровье
09:42