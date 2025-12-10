Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин Украины задержан в Германии и экстрадирован в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что 10 декабря была осуществлена экстрадиция в Азербайджан мужчины, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Обвиняемый в умышленном убийстве из корыстных побуждений или заказном убийстве (статья 120.2.5 УК Азербайджанской Республики) гражданин Украины Самик Бабаев был обнаружен на территории Германии и задержан.

Он был доставлен в страну сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы министерства и помещен в Бакинский следственный изолятор.