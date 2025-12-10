Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителей

    Происшествия
    • 10 декабря, 2025
    • 10:04
    В Азербайджане сократилось число дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения.

    Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, за 11 месяцев текущего года таких случаев зарегистрировано 7, что на 12 фактов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В ведомстве отметили, что несмотря на позитивную динамику, проблема остается актуальной. На прошлой неделе среди ДТП со смертельным исходом вновь были случаи, связанные с алкогольным опьянением водителей.

    "Хотя благодаря контрольным и профилактическим мерам количество аварий по причине опьянения снизилось, факты управления автомобилем в нетрезвом виде - особенно после свадеб и других торжеств - показывают, что эта опасность ещё полностью не устранена", - отметили в управлении.

    Azərbaycanda sərxoşluq səbəbindən baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı azalıb
