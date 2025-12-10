Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и США обсудили ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 10:42
    Азербайджан и США обсудили ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки

    Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора и Зангезурского коридора, а также ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сообщил на своей странице в социальной сети "X".

    "В рамках визита в США мы встретились с заместителями секретаря Департамента торговли США Уильямом Киммиттом и Джеффри Кесслером. Мы обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами и подчеркнули благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане. Американская сторона выразила готовность содействовать в устранении существующих трудностей, связанных с экспортом в Азербайджан цифровой продукции американского производства", - сообщил министр.

    Набиев также сообщил, что на встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в областях цифровизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    Azərbaycan və ABŞ TRIPP layihəsinin qısa zamanda istifadəyə verilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan, US discuss launching TRIPP project in short time
    Лента новостей