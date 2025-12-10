İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və ABŞ TRIPP layihəsinin qısa zamanda istifadəyə verilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    10 dekabr, 2025
    • 10:17
    Azərbaycan və ABŞ TRIPP layihəsinin qısa zamanda istifadəyə verilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və ABŞ arasında Orta Dəhliz və Zəngəzur dəhlizinin inkişafı, eləcə də TRIPP layihəsinin qısa zamanda istifadəyə verilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "ABŞ-yə səfər çərçivəsində ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavinləri Vilyam Kimmitt və Ceffri Kessler ilə görüşdük. İki ölkə arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etdik, Azərbaycanda investisiya üçün əlverişli mühit olduğunu vurğuladıq. Qarşı tərəf ABŞ istehsalı olan rəqəmsal məhsulların Azərbaycana ixracında mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasına dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirdi", – deyə nazir qeyd edib.

    R.Nəbiyev görüşdə həmçinin rəqəmsallaşma, süni intellekt və kibertəhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Азербайджан и США обсудили ввод в эксплуатацию проекта TRIPP в короткие сроки

