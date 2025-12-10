Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа

    Происшествия
    • 10 декабря, 2025
    • 10:44
    В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа

    В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа.

    Как сообщает Report, инцидент произошел накануне.

    Агаев Анар Захир оглу (1996 г.р.) погиб, упав с 8-го этажа 16-этажного здания, расположенного на улице Х.Мутафаева в Ясамальском районе Баку.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей