В Баку мужчина погиб, упав с 8-го этажа
Происшествия
- 10 декабря, 2025
- 10:44
Как сообщает Report, инцидент произошел накануне.
Агаев Анар Захир оглу (1996 г.р.) погиб, упав с 8-го этажа 16-этажного здания, расположенного на улице Х.Мутафаева в Ясамальском районе Баку.
По факту ведется расследование.
