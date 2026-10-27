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    ММ принял в первом чтении поправки о регистрации дипломатов, пребывающих в Азербайджане более 15 дней

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 12:34
    ММ принял в первом чтении поправки о регистрации дипломатов, пребывающих в Азербайджане более 15 дней

    Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, предусматривающие регистрацию дипломатов и иностранных представителей, находящихся в Азербайджане более 15 дней.

    Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, регистрации в органе исполнительной власти подлежат иностранные граждане и лица без гражданства из числа сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств, органов и представительств международных организаций, действующих в Азербайджане, а также проживающие с ними члены семей. Это требование также распространяется на прибывающих с дипломатической или специальной миссией лиц в случаях, предусмотренных международными договорами, участником которых является Азербайджан.

    Им будет выдаваться регистрационное удостоверение, подтверждающее их статус и регистрацию в стране.

    Поправки также уточняют перечень лиц, которым выдается въездная виза для официального визита. В него включены сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств, органов и представительств международных организаций, действующих в Азербайджане, члены их семей, а также прибывающие с дипломатической или специальной миссией лица в предусмотренных международными договорами случаях.

    После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса
    MM diplomatların Azərbaycanda 15 gündən çox qaldıqda qeydiyyata alınmasını ilk oxunuşda təsdiqləyib
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