ММ принял в первом чтении поправки о регистрации дипломатов, пребывающих в Азербайджане более 15 дней
- 27 октября, 2026
- 12:34
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Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, предусматривающие регистрацию дипломатов и иностранных представителей, находящихся в Азербайджане более 15 дней.
Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно проекту, регистрации в органе исполнительной власти подлежат иностранные граждане и лица без гражданства из числа сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств, органов и представительств международных организаций, действующих в Азербайджане, а также проживающие с ними члены семей. Это требование также распространяется на прибывающих с дипломатической или специальной миссией лиц в случаях, предусмотренных международными договорами, участником которых является Азербайджан.
Им будет выдаваться регистрационное удостоверение, подтверждающее их статус и регистрацию в стране.
Поправки также уточняют перечень лиц, которым выдается въездная виза для официального визита. В него включены сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств, органов и представительств международных организаций, действующих в Азербайджане, члены их семей, а также прибывающие с дипломатической или специальной миссией лица в предусмотренных международными договорами случаях.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.