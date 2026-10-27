Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 32%
Финансы
- 27 октября, 2026
- 12:45
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На рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-сентябре 2026 года проведены операции на сумму 34,9 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На первичном рынке проведены операции объемом 5,93 млрд манатов (+4,2%), на вторичном - 28,97 млрд манатов (-36,5%).
За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 49 622 сделки, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. 23 341 сделка пришлась на долю первичного рынка (+8,9 раза), а 23 281 - на долю вторичного (+12,8%).
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