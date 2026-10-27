Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 32%

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 12:45
    Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 32%

    На рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-сентябре 2026 года проведены операции на сумму 34,9 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На первичном рынке проведены операции объемом 5,93 млрд манатов (+4,2%), на вторичном - 28,97 млрд манатов (-36,5%).

    За отчетный период на рынке ценных бумаг заключено 49 622 сделки, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. 23 341 сделка пришлась на долю первичного рынка (+8,9 раза), а 23 281 - на долю вторичного (+12,8%).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Рынок ценных бумаг
    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 32 % kiçilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
    Инфраструктура
    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Внешняя политика
    Лента новостей