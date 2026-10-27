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    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 32 % kiçilib

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:11
    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 32 % kiçilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 34 milyard 904,7 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 32 % azdır.

    9 aylıq göstəricinin 5 milyard 931,7 milyon manatlıq hissəsi ilkin bazarda (4,2 % çox), 28 milyard 973 milyon manatlıq hissəsi isə təkrar bazarda (36,5 % az) formalaşıb.

    Hesabat dövründə qiymətli kağızlar bazarında 49 622 əqd bağlanılıb. Bu, illik müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur. Əqdlərin 26 341-i ilkin bazarın (8,9 dəfə çox), 23 281-i isə təkrar bazarın (12,8 % çox) payına düşüb.

    Yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında aparılmış əməliyyatların 4 milyard 568,1 milyon manatlıq hissəsi və yaxud 13,1 %-i dövlət qiymətli kağızlarının, 4 milyard 148,9 milyon manatlıq hissəsi və yaxud 11,9 %-i korporativ qiymətli kağızların, 26 milyard 187,7 milyon manatlıq hissəsi və yaxud 75 %-i isə repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bunlar, 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 47,4 % az, 76,7 % çox və 35 % azdır.

    9 ayda bu bazarda bağlanmış əqdlərin isə 638-i və yaxud 1,3 %-i dövlət qiymətli kağızlarının, 44 567-si və yaxud 89,8 %-i korporativ qiymətli kağızların, 4 417-si və yaxud 8,9 %-i isə repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu isə illik müqayisədə müvafiq olaraq 34,4 % az, 2,55 dəfə çox və 12,95 % azdır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Qiymətli kağızlar bazarı
    Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 32%
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