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    ММ Азербайджана принял в I чтении поправки об изъятии земель для госнужд

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 12:49
    ММ Азербайджана принял в I чтении поправки об изъятии земель для госнужд

    Милли Меджлис в первом чтении принял поправки в законодательство об изъятии земель для государственных нужд.

    Как сообщает Report, проект изменений в Гражданский кодекс и закон "Об изъятии земель для государственных нужд" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что законопроект подготовлен для развития транспортной инфраструктуры, включая метро и железнодорожные сети, и своевременной реализации масштабных проектов в этой сфере. Документ юридически обеспечивает беспрепятственное исполнение стратегически важных государственных проектов по инфраструктуре метро и железных дорог.

    Основная цель законопроекта - совершенствование законодательной базы в сфере регулирования процедур изъятия земельных участков для государственных нужд, в частности обеспечение более четкого и однозначного применения правовых механизмов при изъятии земель для строительства, восстановления и модернизации транспортных и коммуникационных линий.

    Предлагаемые изменения направлены на ускорение реализации важных транспортных проектов, особенно расширения инфраструктуры метро и железных дорог, обеспечение правовой определенности и прозрачности в процессе изъятия земель, а также баланс интересов государства и граждан в рамках законодательства.

    После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса
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