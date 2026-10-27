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    Apple подготовит азербайджанских преподавателей в качестве сертифицированных тренеров

    ИКТ
    • 27 октября, 2026
    • 12:30
    Apple подготовит азербайджанских преподавателей в качестве сертифицированных тренеров

    Американская компания Apple будет готовить азербайджанских преподавателей в качестве сертифицированных тренеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента развития цифровых компетенций Агентства инноваций и цифрового развития Вюсаля Гурбанова.

    По ее словам, агентство находится на пороге заключения соглашения с Apple.

    "Азербайджану выделена квота на восемь человек. После обучения и получения сертификатов [Apple Certified Trainer] преподаватели будут обучать молодежь, преимущественно студентов вузов".

    Гурбанова отметила, что агентство обратилось в университеты с просьбой направить преподавателей, специализирующихся на операционных системах, iOS и программировании. Подготовленные специалисты затем будут обучать студентов.

    Агентство инноваций и цифрового развития Корпорация Apple
    "Apple" Azərbaycan müəllimlərini sertifikatlaşdırılmış təlimçi kimi yetişdirəcək
    Apple to train Azerbaijani educators as certified trainers
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