Apple подготовит азербайджанских преподавателей в качестве сертифицированных тренеров

Американская компания Apple будет готовить азербайджанских преподавателей в качестве сертифицированных тренеров.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента развития цифровых компетенций Агентства инноваций и цифрового развития Вюсаля Гурбанова.

По ее словам, агентство находится на пороге заключения соглашения с Apple.

"Азербайджану выделена квота на восемь человек. После обучения и получения сертификатов [Apple Certified Trainer] преподаватели будут обучать молодежь, преимущественно студентов вузов".

Гурбанова отметила, что агентство обратилось в университеты с просьбой направить преподавателей, специализирующихся на операционных системах, iOS и программировании. Подготовленные специалисты затем будут обучать студентов.