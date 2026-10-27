Моратинос назвал особенно важным доверие Азербайджана и Армении к ООН

ООН высоко ценит доверие Азербайджана и Армении к организации и готова продолжать работу с обеими странами в сфере защиты наследия.

Как передает Report, об этом заявил представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

"Считаю особенно важным, что и Армения, и Азербайджан доверяют ООН и рассчитывают на развитие партнерства с организацией и гражданским обществом", - отметил он.

Моратинос напомнил, что два года назад в Астане состоялась специальная сессия с участием президента Казахстана, посвященная вопросам сохранения наследия и поиску подходов к решению существующих проблем.

Он подчеркнул, что ООН готова продолжать сотрудничество в этом направлении, отметив особую значимость доверия обеих стран к организации в контексте защиты наследия и поддержки гражданского общества.

"Мы разрабатываем соответствующие механизмы и работаем над созданием системы координации усилий по противодействию антисемитизму", - добавил представитель Альянса цивилизаций ООН.