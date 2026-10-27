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    Моратинос назвал особенно важным доверие Азербайджана и Армении к ООН

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 12:44
    Моратинос назвал особенно важным доверие Азербайджана и Армении к ООН

    ООН высоко ценит доверие Азербайджана и Армении к организации и готова продолжать работу с обеими странами в сфере защиты наследия.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    "Считаю особенно важным, что и Армения, и Азербайджан доверяют ООН и рассчитывают на развитие партнерства с организацией и гражданским обществом", - отметил он.

    Моратинос напомнил, что два года назад в Астане состоялась специальная сессия с участием президента Казахстана, посвященная вопросам сохранения наследия и поиску подходов к решению существующих проблем.

    Он подчеркнул, что ООН готова продолжать сотрудничество в этом направлении, отметив особую значимость доверия обеих стран к организации в контексте защиты наследия и поддержки гражданского общества.

    "Мы разрабатываем соответствующие механизмы и работаем над созданием системы координации усилий по противодействию антисемитизму", - добавил представитель Альянса цивилизаций ООН.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Мигель Анхель Моратинос VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Moratinos: BMT Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadı dəyərləndirir və tərəfdaşlığa ümid bəsləyir
    UN ready to work with Azerbaijan, Armenia on heritage protection, official says
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