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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Moratinos: BMT Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadı dəyərləndirir və tərəfdaşlığa ümid bəsləyir

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:48
    Moratinos: BMT Azərbaycan və Ermənistan arasında etimadı dəyərləndirir və tərəfdaşlığa ümid bəsləyir

    BMT Azərbaycan və Ermənistanın təşkilata etibarını yüksək qiymətləndirir və irsin qorunması sahəsində hər iki ölkə ilə işi davam etdirməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda deyib.

    "Həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın BMT-yə etibar etməsini, eləcə də təşkilat və vətəndaş cəmiyyəti ilə tərəfdaşlığın inkişafına ümid etməsini xüsusilə vacib hesab edirəm", - o qeyd edib.

    Moratinos xatırladıb ki, iki il əvvəl Astanada Qazaxıstan prezidentinin iştirakı ilə irsin qorunması məsələlərinə və mövcud problemlərin həllinə dair yanaşmaların axtarışına həsr olunmuş xüsusi sessiya keçirilib.

    O, BMT-nin bu istiqamətdə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu vurğuıb, irsin qorunması və vətəndaş cəmiyyətinin dəstəklənməsi kontekstində hər iki ölkənin təşkilata etibar etməsinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edib.

    "Biz müvafiq mexanizmlər hazırlayırıq və antisemitizmə qarşı mübarizə səylərinin əlaqələndirilməsi sisteminin yaradılması üzərində işləyirik", - alyansın nümayəndəsi əlavə edib.

    Migel Anxel Moratinos VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Моратинос назвал особенно важным доверие Азербайджана и Армении к ООН
    UN ready to work with Azerbaijan, Armenia on heritage protection, official says
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