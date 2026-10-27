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    В РФ осудили двух подростков за подготовку поджога инфраструктуры компании МТС

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 12:44
    В РФ осудили двух подростков за подготовку поджога инфраструктуры компании МТС

    В Новосибирске двух подростков приговорили к 5,5 и 4 годам воспитательной колонии по делу о вовлечении в диверсию и подготовке к ней.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на решение суда.

    "Новосибирский областной суд провозгласил приговор в отношении двух 16-летних подростков. Один из них признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение диверсии, второй – в приготовлении к ней", - говорится в сообщении.

    Суд установил, что в январе подросток в рабочем поселке Коченёво Новосибирской области по Telegram подбил другого несовершеннолетнего к поджогу контейнера базовой станции сотовой связи МТС.

    Второго подростка, который нашел бензин и зажигалку, обвинили в приготовлении к диверсии – поджогу "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", говорится в сообщении.

    Подготовка диверсии Уголовное дело Российская Федерация (РФ)
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