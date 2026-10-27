В РФ осудили двух подростков за подготовку поджога инфраструктуры компании МТС

В Новосибирске двух подростков приговорили к 5,5 и 4 годам воспитательной колонии по делу о вовлечении в диверсию и подготовке к ней.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на решение суда.

"Новосибирский областной суд провозгласил приговор в отношении двух 16-летних подростков. Один из них признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение диверсии, второй – в приготовлении к ней", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе подросток в рабочем поселке Коченёво Новосибирской области по Telegram подбил другого несовершеннолетнего к поджогу контейнера базовой станции сотовой связи МТС.

Второго подростка, который нашел бензин и зажигалку, обвинили в приготовлении к диверсии – поджогу "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", говорится в сообщении.