Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Рашад Азизов: Удельный вес креативной индустрии в экономике Азербайджана достиг 1%

    Экономика
    • 27 октября, 2026
    • 12:54
    Рашад Азизов: Удельный вес креативной индустрии в экономике Азербайджана достиг 1%

    Удельный вес культурных и креативных индустрий в экономике Азербайджана достиг 1%.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов на открытии панельной дискуссии, посвященной бизнес-диалогу, в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, в современном мире, характеризующемся геополитической напряженностью, социально-экономическим неравенством и культурными разногласиями, межкультурный диалог приобретает особое значение.

    "Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития культурных и креативных индустрий благодаря своему историческому наследию и расположению на пересечении торговых путей и культур",-отметил он.

    Азизов также отметил важность Стратегии социально-экономического развития, принятой в 2022 году, и Концепции культуры Азербайджана до 2040 года, предусматривающих развитие культурных и креативных индустрий в качестве одного из приоритетных направлений.

    Он добавил, что принимаются меры по усилению правовой базы креативных индустрий, внедрению национальной классификационной системы и механизмов стимулирования кинопроизводства.

    Особое внимание, по его словам, уделяется развитию человеческого капитала, творческой инфраструктуры, культурных технологий и игровой индустрии, а также расширению возможностей для представителей творческих профессий в регионах страны.

    Генеральный директор Агентства кино Азербайджана подчеркнул, что подобные международные площадки позволяют не только обмениваться мнениями, но и формировать новые партнерства, реализовывать совместные проекты.

    Рашад Азизов VII Всемирный форум межкультурного диалога Экономика Азербайджана Креативная экономика
    Rəşad Əzizov: "Azərbaycan iqtisadiyyatında kreativ sənayenin xüsusi çəkisi 1 %-ə çatıb"
    Cultural, creative industries make up 1% of Azerbaijan's economy
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
    Инфраструктура
    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    13:16
    Дмитро Шлапаченко: Азербайджанскую модель "ASAN xidmət" перенимают многие государства
    Внешняя политика
    Лента новостей