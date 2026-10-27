Рашад Азизов: Удельный вес креативной индустрии в экономике Азербайджана достиг 1%

Удельный вес культурных и креативных индустрий в экономике Азербайджана достиг 1%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов на открытии панельной дискуссии, посвященной бизнес-диалогу, в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, в современном мире, характеризующемся геополитической напряженностью, социально-экономическим неравенством и культурными разногласиями, межкультурный диалог приобретает особое значение.

"Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития культурных и креативных индустрий благодаря своему историческому наследию и расположению на пересечении торговых путей и культур",-отметил он.

Азизов также отметил важность Стратегии социально-экономического развития, принятой в 2022 году, и Концепции культуры Азербайджана до 2040 года, предусматривающих развитие культурных и креативных индустрий в качестве одного из приоритетных направлений.

Он добавил, что принимаются меры по усилению правовой базы креативных индустрий, внедрению национальной классификационной системы и механизмов стимулирования кинопроизводства.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию человеческого капитала, творческой инфраструктуры, культурных технологий и игровой индустрии, а также расширению возможностей для представителей творческих профессий в регионах страны.

Генеральный директор Агентства кино Азербайджана подчеркнул, что подобные международные площадки позволяют не только обмениваться мнениями, но и формировать новые партнерства, реализовывать совместные проекты.