    Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 10:31
    Bakıda kişi 8-ci mərtəbədən yıxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-u saat 11 radələrində 1996-cı il təvəllüdlü Anar Zahir oğlu Ağayev yaşadığı Yasamal rayonu X.Mustafayev küçəsi, ev 443 mənzil 37 ünvanında 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

