Bakıda 8-ci mərtəbədən yıxılan kişi ölüb
Hadisə
- 10 dekabr, 2025
- 10:31
Bakıda kişi 8-ci mərtəbədən yıxılıb.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-u saat 11 radələrində 1996-cı il təvəllüdlü Anar Zahir oğlu Ağayev yaşadığı Yasamal rayonu X.Mustafayev küçəsi, ev 443 mənzil 37 ünvanında 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
