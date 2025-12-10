İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    • 10 dekabr, 2025
    • 13:28
    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 57,5 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1 % az sənaye məhsulu istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 2,1 faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 4,8 % artıb.

    Sənaye məhsulunun 60,6 %-i mədənçıxarma sektorunda, 33 %-i emal sektorunda, 5,4 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 1 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub.

    Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 4,7 % azalıb, əmtəəlik qaz hasilatı isə 1,1 % artıb.

    Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 94,9 %, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 60,9 %, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 49,9 %, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 27,1 %, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 13,7 %, tütün məmulatlarının istehsalı 13,2 %, qida məhsullarının istehsalı 9,8 %, neft məhsullarının istehsalı 9,6 %, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 8,7 % artıb, içkilərin istehsalı 1,6 %, tikinti materiallarının istehsalı 3,4 %, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 4,3 %, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 8,6 %, maşın və avadanlıqların istehsalı 8,7 %, hazır metal məmulatlarının istehsalı 9,7 %, mebel istehsalı 10 %, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 11,2 %, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 18,7 %, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 19,9 %, geyim istehsalı 20 %, kağız və karton istehsalı 26,2 %, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 33,9 % azalıb.

    Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 0,9 %, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 3,3 % artıb.

    sənaye Azərbaycan

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti