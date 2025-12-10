Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 4,8%

Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере в Азербайджане, в январе-ноябре этого года произведено промышленной продукции на 57,5 млрд манатов, что на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2,1%, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 4,8%.

По данным, 60,6% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 33% - в обрабатывающем секторе, 5,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти сократилась на 4,7%, а добыча товарного газа увеличилась на 1,1%.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара увеличился на 0,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 3,3%.