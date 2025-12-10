В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"
ИКТ
- 10 декабря, 2025
- 18:33
В Азербайджане планируется создание единой "Платформы цифровых решений и услуг" для удовлетворения потребностей предприятий в цифровых решениях.
Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, на этой платформе будет проводиться регистрация поставщиков цифровых решений. Создание платформы поручено Министерству экономики.
Посредством платформы планируется довести долю предприятий, прошедших цифровую трансформацию, до 20%.
Последние новости
19:14
Фото
Видео
Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодойЭкология
19:05
Фото
Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизниВнешняя политика
18:47
Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатовИКТ
18:44
Фото
Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничестваМилли Меджлис
18:42
В Азербайджане будет создан "Центр технологий нового поколения"ИКТ
18:37
В Азербайджане будет разработана "Программа поддержки развития цифровой экономики"ИКТ
18:35
Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протестаДругие страны
18:33
В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"ИКТ
18:33