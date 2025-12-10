В Азербайджане будет создана "Платформа цифровых решений и услуг"

В Азербайджане планируется создание единой "Платформы цифровых решений и услуг" для удовлетворения потребностей предприятий в цифровых решениях.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, на этой платформе будет проводиться регистрация поставщиков цифровых решений. Создание платформы поручено Министерству экономики.

Посредством платформы планируется довести долю предприятий, прошедших цифровую трансформацию, до 20%.