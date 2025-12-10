Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, на встрече был отмечен широкий охват двустороннего сотрудничества, которое включает экономику, торговлю, энергетику, в том числе возобновляемую, образование, оборонную промышленность и другие сферы.

Была подчеркнута важность визитов и встреч на высоком уровне в развитии отношений между двумя странами, и в связи с этим отмечена важность взаимных визитов президента Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с точки зрения двусторонней повестки сотрудничества.

Выразив благодарность за встречу, лорд Олдердайс рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в различных сферах и отметил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

В ходе беседы было отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в различных направлениях, в частности в сфере возобновляемой энергетики.