    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Милли Меджлис
    • 10 декабря, 2025
    • 18:44
    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

    Как сообщили Report в пресс-службе парламента, на встрече был отмечен широкий охват двустороннего сотрудничества, которое включает экономику, торговлю, энергетику, в том числе возобновляемую, образование, оборонную промышленность и другие сферы.

    Была подчеркнута важность визитов и встреч на высоком уровне в развитии отношений между двумя странами, и в связи с этим отмечена важность взаимных визитов президента Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с точки зрения двусторонней повестки сотрудничества.

    Выразив благодарность за встречу, лорд Олдердайс рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в различных сферах и отметил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

    В ходе беседы было отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в различных направлениях, в частности в сфере возобновляемой энергетики.

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb
    Лента новостей