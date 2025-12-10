Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 19:24
    В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану

    В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте Палаты представителей США.

    "9 декабря 2025 года в Палату представителей США внесен законопроект H.R.6534, предусматривающий отмену ограничений на предоставление помощи Азербайджану. Инициатором законопроекта является конгресвумен (представитель Флориды) от Республиканской партии, Анна Паулина Луна", - отмечается в сообщении.

    Текст документа будет опубликован позже.

    Документ направлен в Комитет по иностранным делам Палаты представителей для рассмотрения.

    Напомним, что в августе этого года президент США Дональд Трамп подписал документ о приостановке действия 907 поправки к "Акту в поддержку свободы". Принятая в октябре 1992 года Конгрессом США поправка запрещала государственную помощь Азербайджану.

    Азербайджан США Палата представителей США Конгресс США
    ABŞ Konqresinə Azərbaycana yardımla bağlı məhdudiyyətlərin ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim edilib
    Elvis

    Последние новости

    19:51

    Алиев Трампу: Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов заслуживает международного признания

    Внешняя политика
    19:44

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

    Внешняя политика
    19:39

    Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине

    Другие страны
    19:26

    В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

    Индивидуальные
    19:24

    В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану

    Внешняя политика
    19:14
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы в связи с дождливой погодой

    Экология
    19:05
    Фото

    Лейла Алиева и Саида Мирзиёева обсудили роль женщин в политической и экономической жизни

    Внешняя политика
    18:47

    Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатов

    ИКТ
    18:44
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с торговым посланником Великобритании расширение сотрудничества

    Милли Меджлис
    Лента новостей