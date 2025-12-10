В Конгресс США внесен законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Палаты представителей США.

"9 декабря 2025 года в Палату представителей США внесен законопроект H.R.6534, предусматривающий отмену ограничений на предоставление помощи Азербайджану. Инициатором законопроекта является конгресвумен (представитель Флориды) от Республиканской партии, Анна Паулина Луна", - отмечается в сообщении.

Текст документа будет опубликован позже.

Документ направлен в Комитет по иностранным делам Палаты представителей для рассмотрения.

Напомним, что в августе этого года президент США Дональд Трамп подписал документ о приостановке действия 907 поправки к "Акту в поддержку свободы". Принятая в октябре 1992 года Конгрессом США поправка запрещала государственную помощь Азербайджану.