Экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане достигнет 70 млн манатов

К 2029 году экономический эффект от использования GenAI в Азербайджане прогнозируется в размере 70 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в "Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, экономический эффект за счет использования GenAI должен составить 10 млн манатов в 2026 году, 30 млн манатов в 2027 году и 50 млн манатов в 2028 году.