Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 года

Сегодня годовщина со дня смерти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как напоминает Report, со дня смерти великого лидера минуло 22 года.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван. После окончания в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума он поступил на факультет архитектуры Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР. В 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности.

Гейдар Алиев с 1964 года занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года - председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено звание генерал-майора. Он получил специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана в июле 1969 года Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии АзССР и стал руководителем республики.

В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев являлся депутатом Верховного совета СССР и пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного совета СССР.

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии СССР и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной советскими войсками 20 января 1990 года в Баку, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа.

В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией, в июле 1991 года Гейдар Алиев покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза.

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики.

На проведенном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде Партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был избран ее председателем.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием вернуть к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана были вынуждены официально пригласить Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного совета Азербайджана, а 24 июля - постановлением Милли Меджлиса стал выполнять полномочия президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.

11 октября 1998 года, набрав на выборах 76,1 процента голосов, он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на намеченных на 15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия в них в связи с проблемами со здоровьем и снял свою кандидатуру в пользу Ильхама Алиева. 12 декабря того же года общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев скончался в США в Кливлендской клинике.

Гейдар Алиев был четырежды удостоен ордена Ленина, ордена Красной Звезды, награжден многочисленными медалями, дважды получил звание Героя Социалистического Труда, награжден многочисленными орденами и медалями различных зарубежных государств. В Киеве 27 марта 1997 года главе азербайджанского государства вручили высшую награду Украины, орден "Ярослава Мудрого", 13 апреля 1999 г. - удостоен наивысшей награды Турции "Премии Ататюрка во имя Мира".

20 января 2001 г. президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев был удостоен звания "Почетного профессора" Московского государственного университета.

Великий лидер пришел к власти в период, когда экономика Азербайджана пришла в упадок, страна находилась в условиях гражданского противостояния и войны с Арменией. С возвращением Гейдара Алиева к власти в Азербайджане была восстановлена стабильность и спокойствие.

Когда Общенациональный лидер Гейдар Алиев стал руководителем Азербайджана, его главным делом стало освобождение оккупированных земель от вражеского гнета. За время пребывания на посту главы государства он основал современный Азербайджан, и своей деятельностью, проводимой политикой заслужил симпатию и любовь народа. Общенациональный лидер, не жалея сил для освобождения Карабаха, Восточного Зангезура, заложил основы устойчивой политики в Азербайджане. Именно благодаря политике, заложенной великим лидером, сегодня свободны и Карабах, и Восточный Зангезур.